春に食べたいものといえば、やっぱり新じゃがや新玉ねぎなどのみずみずしい春ならではの食材を使ったもの。肉質が柔らかくて火が通るのも早く、特に新じゃがは皮をむかなくても気にならないため、調理もとっても楽ですよね。むしろ皮の香ばしさが風味を豊かにしてくれることも。【画像を見る】カリッと軽やか＆うまみたっぷり！春に味わう「新じゃがレシピ」2品『３分クッキング』5月号の巻頭特集は、そんな春の食材を食べつくす「