【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』について、主題歌「果てなき夜を」を担当する稲葉浩志（B’z）のコメントと歌詞全文が、Netflix公式SNSにて公開された。 ■稲葉浩志 コメント ■「稲葉さんのコメント読むだけで、あの試合の熱さがよみがえる」 公開後SNS上では「稲葉さんのコメント読むだけで、あの試合の熱さがよみ