GWを前に住民不在の家に侵入し、高級外車や貴金属などを盗む空き巣事件が連続で発生しました。インターホンのモニターも取り外しているということで、警察は犯行の隠滅を図ったおそれもあるとみて調べています。 【画像を見る】空き巣事件が連続発生した静かな住宅街 事件が起きたエリア 窃盗事件が連続で発生したのは、滋賀県彦根市新海浜の琵琶湖に近い住宅街エリアの半径300メートル以内にある住宅４