Mrs. GREEN APPLEの新曲で、NHK連続テレビ小説『風、薫る』主題歌の「風と町」のMusic Videoが29日、公開された。【動画】最先端の“映像美”、Mrs. GREEN APPLE新曲「風と町」MVメンバーが各ロケーションのエレメントから着想を得た華やかな衣装をまとい、音楽で風を呼び起こす旅人として登場。風を踊らせ、風に導かれながら出会うメンバーたちが、その先でどんな世界を描くのか…雄大な自然と最先端のVFXが織りなす映像美と