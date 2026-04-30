英ロンドン動物園が新設する医療センターの完成イメージ写真/ZSLロンドン（CNN）英ロンドン動物園は、獣医師が動物たちの手術や健康診断、検視などを行う様子を来場者が見学できる新施設の建設計画を発表した。医療センターを新設して一般見学コーナーを設ける計画は、同園の開業200周年に合わせて発表された。この計画は、長年にわたって同園を支えきた匿名の支援者から2000万ポンド（約43億円）の寄付が寄せられたことで実現した