ＮＰＴ会議に合わせＮＹで展示【ニューヨーク＝岡本与志紀】核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議に合わせ、米ニューヨークで２８日、東京大大学院生らが、デジタル技術を活用して被爆の実相を伝える研究成果の展示会を開催した。「被爆者なき時代」が迫る中、体験継承の新しい形を模索する試みだ。展示会は、再検討会議の会場となっている国連本部近くのホテルで、東大の渡邉英徳教授（５１）（情報デザイン学）の研究室のメン