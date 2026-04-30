リリースで発表ヴィッセル神戸は4月30日、MF扇原貴宏が負傷し、神戸市内の病院にて検査を行った結果、右膝関節軟骨損傷と診断されたことを発表した。クラブの発表によると、扇原はすでに神戸市内の病院で手術を実施し、無事に成功したという。34歳の扇原はセレッソ大阪の下部組織出身で、2010年にトップチームへ昇格。その後、名古屋グランパス、横浜F・マリノスを経て、2022年に神戸へ完全移籍した。ボランチを主戦場とし、