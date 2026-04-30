『FALL／フォール』『海底47ｍ』の製作陣が放つ強冷エアリアル・スリラー映画『TURBULENCE』（原題）が、邦題を『タービュランス 絶空16,000フィート』として、7月10日より全国公開されることが決まった。併せて、本ポスターと本予告が解禁となった。【動画】人も自然も怖い！映画『タービュランス 絶空16,000フィート』予告本作は、最高高度1万6000フィート（約4800メートル）、逃げ場ゼロの上空でクズ夫×傷心妻×サイコ女が