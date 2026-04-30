Ｊ１の神戸は３０日、元日本代表ＭＦ扇原貴宏（３４）が神戸市内の病院にて右膝関節軟骨損傷と診断され、同市内の病院で手術を行い無事成功したことを発表した。全治は発表していないが、現在西地区首位を走る明治安田Ｊ１百年構想リーグには出場しない見通し。２９日のＣ大阪戦（ノエスタ）を欠場した扇原については、ミヒャエル・スキッベ監督が試合後の会見で、「膝をケガし、今季はもう出場しない」と明言。中盤の要を担う