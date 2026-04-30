仏俳優のジャン・レノが３０日、お笑いコンビ「バナナマン」設楽統がＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時）にスタジオ生出演した。世界的名優の出演に設楽ら出演者は大興奮。設楽は「ノンストップ！になんで来てくれたんですか！？」と質問した。これにジャン・レノは「日本で一番いい番組だと思っているからです」と答えるとスタジオは拍手に包まれた。ジャン・レノは、このほど都内で