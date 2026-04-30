40代の職場の上司から強制わいせつなどのハラスメントを受けたと訴えていた20代の女性が、自宅で死亡しているのが見つかっていたことが一歩遅れて分かった。加害者は強制わいせつ、暴行などの容疑で起訴されたが、初公判で「親近感の表現だと勘違いした」として容疑を否認した。29日、JTBC『事件班長』によると、2024年4月に京畿道（キョンギド）のある半導体部品メーカーに機械加工エンジニアとして入社した故パン・ユリムさんは