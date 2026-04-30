江蘇省・連雲港駅で改札を通過する旅客。（４月６日撮影、連雲港＝新華社配信／耿玉和）【新華社北京4月30日】中国の国有鉄道会社、国家鉄路集団によると、労働節（メーデー）連休に合わせた特別輸送体制が29日に始まった。5月6日までの8日間で、全国の鉄道利用者は延べ1億5800万人に達する見込み。1日平均で約1万2千本の旅客列車が運行される計画で、5月1日がピークとなり、利用客数は2400万人に上ると予想されている。同社は