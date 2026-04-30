日本の裏社会や世界のスラム街を取材する「危険地帯ジャーナリスト」の丸山ゴンザレス。最新刊『ナルコトラフィコ』（講談社）は、TBS系「クレイジージャーニー」における取材の総決算として、コカインを中心とした麻薬ビジネスの実態に迫った一冊だ。【画像】ボリビアの「暴力が許される町」には…この記事の写真を見る2018年、丸山はテレビクルーと共に、世界最大級のコカ合法栽培地を有する南米ボリビアを訪れた。しかし、