きのう（29日）朝、東京・福生市の路上で男がハンマーで男子高校生2人を殴るなどしてあわせて5人にけがをさせ、逃走した事件で、警視庁は男を指名手配しました。【写真を見る】【速報】“ハンマー男”を殺人未遂容疑で指名手配高林輝行容疑者（44）東京・福生市警視庁殺人未遂の疑いで指名手配されたのは、職業不詳の高林輝行容疑者（44）です。高林容疑者はきのう午前7時すぎ、福生市加美平で男子高校生（17）に対し、殺意