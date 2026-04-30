アメリカのトランプ大統領がイスラエルのネタニヤフ首相に対し、レバノンへの攻撃は限定的なものにとどめ全面的な戦闘の再開は避けるべきだと伝えたとアメリカメディアが報じました。ニュースサイト「アクシオス」は29日、トランプ大統領が電話取材に応じ、レバノンへの攻撃について「ネタニヤフ首相にもっと慎重にやるべきだと伝えた。イスラエルの評判が落ちる」などと語ったと報じました。イスラエルとレバノンはトランプ政権の