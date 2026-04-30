かつて、訪日韓国人観光客の鉄板コースといえば、ドン・キホーテ、マツキヨでのショッピング、そして一蘭のカウンターでラーメンを啜(すす)ることだった。しかし今、SNSを起点に変化が起きている。【画像】「えっ、こんなものまで！？」韓国人に人気のチェーン店とは…来店した“人気俳優”や商品を一気に見る（全17枚）すでに行ったことのある場所や定番の観光地を避け、あえて日本人の「普段の生活」を擬似体験しようとする