とちぎテレビ 春の大型連休がスタートし、栃木県の観光名所・奥日光にはさっそく多くの人が訪れています。中禅寺湖の水不足は解消されていませんが、今しか見られない景色を楽しむ観光客の姿がありました。 奥日光の中禅寺湖です。奥日光の２９日の最高気温は１１．４℃。周辺ではようやくサクラが咲き始めました。 ４月１７日から今シーズンの営業をスタートした中禅寺湖遊覧船では、平日に挟まれた