アメリカ国防総省は、イランへの攻撃にかかった費用がおよそ4兆円に上ることを明らかにしました。トランプ政権がイラン攻撃の具体的な費用を公表するのは初めてとなります。米国防総省ハースト会計監査官代行「現時点でイラン攻撃の作戦に約250億ドル（約4兆円）を費やしています。その大部分は弾薬費です」国防総省の会計担当幹部は29日、連邦議会下院・軍事委員会の公聴会に出席し、2月末から開始したイラン攻撃にかかった費用