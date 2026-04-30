物価変動に連動した研究費増額求める声も文部科学省の科学技術・学術政策研究所は、物価高の影響が研究現場で拡大しているとする意識調査の結果を発表した。光熱費や人件費などの高騰で研究費不足が深刻化しており、物価変動に連動した研究費の増額を求める声も出ている。調査は大学や国立研究機関の研究者らを対象に、毎年度実施している。研究費や研究時間、人材などについて、現状で十分か、１０点満点の指数で評価してもら