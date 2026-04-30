2月ダイヤモンドSの勝ち馬で、天皇賞・春（5月3日、京都）に出走予定だったスティンガーグラス（牡5＝友道、父キズナ）の回避が30日、分かった。管理する友道師は「追い切り後の歩様が、いつもより力強さに欠けるかなという感じでした。3200メートルという距離でもありますし、無理をさせず、回避することにしました」と説明した。今後は在厩で調整を進め、状態を見ながら、宝塚記念（6月14日、阪神）に目標を切り替える。