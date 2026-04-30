終戦からわずか5カ月後、和歌山で一家8人が惨殺された――犯人は26歳の弟。引き金は、兄嫁が語った「母の最期」だった。積もり積もった怨恨は、なぜ一夜にして凄惨な殺意へと変わったのか。【写真】この記事の写真を見る（2枚）戦後の混乱が生んだ、衝撃の真相を、鉄人社の文庫新刊『戦後まもない日本で起きた30の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）写真はイメージ©getty◆◆◆母をないがしろにさ