兵庫・南あわじ市の沼島（ぬしま）で、かつていなかったイノシシが300頭以上に繁殖し、人口とほぼ同じ数になっているという。畑が荒らされ、アスファルトに穴が開くなど、被害が広がっている。専門家は淡路島から泳いで渡ってきた可能性を指摘。捕獲が繁殖に追いつかない状況だという。約300人の島で300頭以上のイノシシが生息柵に向かって激しく突進するイノシシ。食欲も旺盛で繁殖力も高く、群れを作ることで知られている。そん