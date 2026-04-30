柏レイソルなど５チームを上のカテゴリーに引き上げてきた名将・石粼信弘監督の就任後、守備強度やゴール前への推進力などが目に見えて向上しているJ３の松本山雅FC。J２・J３百年構想リーグで、３月は４連勝し、４月12日にはJ２のRB大宮アルディージャを４−１で撃破するなど、一時はEAST-Bで４位まで順位を上げていた。しかしながら、18日の北海道コンサドーレ札幌戦を１−２で落とすと、26日のAC長野パルセイロとの信