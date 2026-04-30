旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■きれいです正解：イトヨリダイ難易度：★★★★☆お刺身は皮付きで！イトヨリダイとはスズキ目イトヨリダイ科に属する海水魚で、その名の通り、金糸をより合わせたような美しい黄色の縦縞が体に走っているのが最大の特徴です。この優美