米連邦最高裁＝2月、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米連邦最高裁は29日、黒人住民が多数を占める選挙区が二つある南部ルイジアナ州の連邦下院選の区割りを巡り、法の下の平等を保障した憲法に違反するとした下級審の判断を支持した。区割り設定の際、過度に人種構成を重視したとの認識を示した。区割りで人種への考慮を制限する内容で、黒人ら非白人の政治的影響力低下につながりかねず、黒人団体は「重大な後