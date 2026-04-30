◇プロ野球セ・リーグ巨人4-2広島(29日、東京ドーム)巨人が本拠地で広島に勝利。平山功太選手の好走塁で追加点を奪った場面について、阿部慎之助監督がコメントしました。試合は2点を先制した2回、1アウト2塁3塁のチャンスで竹丸和幸投手がセーフティースクイズ。3塁ランナーの平山選手がホームに突っ込みますが、判定はアウト。それでもリプレー検証で、平山選手がうまくキャッチャーのタッチをかいくぐり、右手でベースをタッ