EU=ヨーロッパ連合の気象情報機関などは、ヨーロッパの温暖化が地球上で最も急速に進んでいるとする分析結果を公表しました。EUの気象情報機関「コペルニクス気候変動サービス」とWMO=世界気象機関の報告書によりますと、少なくともヨーロッパの95%の地域で、2025年の年間平均気温が平年を上回ったということです。報告書の中で、「ヨーロッパは温暖化が最も急速に進んでいる大陸で、その影響はすでに深刻だ」と指摘されています。