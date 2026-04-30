「4～6月に残業すると損をする」という話を耳にしたことがある人もいるでしょう。 特に、新年度が始まる4月は、残業が増える職場も多いため、手取りへの影響が心配になるかもしれません。 本記事では、社会保険料の仕組みについて解説するとともに、残業が社会保険料にどう関係するのか、また社会保険料が上がることのメリットについてもまとめました。 社会保険料の仕組み 会社員の給与明細には、