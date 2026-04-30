YGエンターテインメントが新人ボーイズグループの誕生を発表した。YGエンターテインメント（以下、YG）は4月30日、公式ブログに「BABYMONSTER, TREASURE, AND UPCOMING ROOKIES | YG ANNOUNCEMENT」を掲載した。【写真】BLACKPINKメンバー、“中指”突き立てポーズで炎上特に今回の映像では、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが自らインタビューに応じ、今年下半期から展開されるYGの大型プロジェクトを具体的に明かし、注目を