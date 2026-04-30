TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、デビュー7周年の感動を世界中のスクリーンで共有する。TOMORROW X TOGETHERは、5月24日に日本・愛知で開催される「2026 TXT MOA CON IN JAPAN」のライブビューイング実施を発表した。【写真】TXT、“再契約”の理由語る「メンバーがとても大切」今回のライブビューイングは韓国をはじめ、アメリカ、カナダなど世界53の国と地域の映画館で生中継され、一部地域では時差を考慮したディレイ中継を通じ