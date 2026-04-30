佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。「雨の予想」 30日は朝から広い範囲で本降りの雨でしょう。昼ごろになると一度やみますが、午後には再び雨雲がかかりそうです。一度やんでも、雨具は持ち歩くようにしてください。 「気温はどうなのか？」 最高気温は福岡市で17℃、北九州市で16℃と、20℃に届かないところが多いでしょう。日差しも少なく、肌寒い一日となりそうです。