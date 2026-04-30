日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）が２９日に放送され、番組レギュラーの大久保佳代子が仲良しのタレント・いとうあさこの交際相手だと疑ったお笑いタレントを明かした。この日は「北海道ｖｓ沖縄旅行に行きたいのはどっち！？大激論ＳＰ」をテーマに放送。北海道、沖縄それぞれ出身のタレントが出演した。その中で大久保が「沖縄って人がいいというイメージがある」と発言。そして昨年、サザンオール