日本プロ麻雀連盟の最高峰タイトル「鳳凰位」への挑戦権を争う、鳳凰戦A1リーグの第2節C卓が4月29日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、プロ麻雀リーグ「Mリーグ」のEARTH JETSでもプレーする三浦智博が卓内トップを取った。【映像】日本プロ麻雀連盟の選手が多数登場するMリーグ同卓には同じくMリーグのBEAST X・鈴木大介、KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太、さらに元セガサミーフェニックス・和久津晶という、新旧Mリーガー