中東情勢の緊迫化で、原油から精製される「ナフサ」関連製品の調達リスクに直面する企業は、三重県の製造業の約3割に上ることが民間の調査会社の調べでわかりました。民間の調査会社帝国データバンクが、3月末時点でナフサ由来の製品を製造するメーカー52社から仕入れを行う企業について調査・分析を行いました。その結果、三重県内に本社を置く製造業2726社のうち、約3割の745社が、中東情勢の影響を受け、ナフサ関連製品の調達リ