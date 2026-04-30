三重県内各地で受け継がれてきた祭りの魅力を紹介する展覧会がいま、津市の三重県総合博物館「MieMu」で開かれています。桑名市「石取祭」と四日市市「鯨船行事」、それに伊賀市「上野天神祭」がユネスコの無形文化遺産に登録されて10周年となることを記念して開かれてものです。会場には、江戸時代の姿をそのままに残す上野天神祭の幕や、鯨船行事の鯨、石取祭の祭車の装飾など、3つのまつりを中心に、県内各地で受け継がれてきた