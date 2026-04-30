大型連休真っ只中の来場者でにぎわう桑名市のナガシマスパーランドで29日、ジェットコースターマニアの男性によるトークショーが開かれました。国内最大級の遊園地、桑名市のナガシマスパーランドは、日本で一番多い12種類のジェットコースターがあり、年間を通じて多くの来場客でにぎわいます。トークショーを行った「ジェットコースター男」さんは、世界27か国で1000基以上のジェットコースターに乗り、フォロワー数約25万人のSN