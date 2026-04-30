三重県多気町にある複合型リゾート施設VISONに、ちょっと変わったハーブ畑が完成し、29日お披露目されました。VISONの敷地内に29日完成したハーブ畑。上から見てみると、全長25メートルの人の形になっています。その名も「ハーブマン」。ハーブマンの“お腹”には、腸内環境を整えるヨモギ、“鼻”には、鼻づまりに効くミントというように、身体の各部位に効果的なハーブや薬草約40種類が植えられています。江戸時代には、本草学者