「トーナメント会場に通えることが待ち遠しい」とコメント女子プロゴルファーの都 玲華さんが2026年4月14日に自身のInstagramを更新し、新たな愛車となった高級車とのツーショット写真を公開しました。今回の投稿で、メルセデス・ベンツ正規ディーラーを展開するシュテルン世田谷とサポート契約を結んだことを報告した都さん。同社のサポートにより提供されたメルセデス・ベンツ「GLC」とのツーショット写真を公開しました。【