TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、30日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に生出演。きょうと明日、通学や出勤で“気持ちが上がらない人”に向けて呼びかけた。【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）「おはようございます、今朝のお目覚め、いかがでしょうか」とあいさつ。「きょうは西日本、雨本降り。そして東京も、きょう夕方から雨という予報が出ていまっしたが朝