食品値上げ品目数の推移帝国データバンクは30日、5月に値上げを予定している飲食料品が70品目になるとの調査結果を発表した。2798品目に上った4月から大幅に減り、1月以来4カ月ぶりに100品目を下回る。ただ、中東情勢の悪化によるナフサ不足などで「今夏以降、値上げラッシュの可能性がある」と予想する。帝国データは、6、7月はそれぞれ千品目近くが値上げになると見込む。年後半にさらに拡大する可能性もある。5月の値上げ