出勤前、自転車の前輪スポーク中央に一匹のカエルが踏ん張っていた。その動画をInstagramに投稿した竹仮面（@zi_ri__zi_ri）さんの「チャリガエル」は511.6万回再生・5.5万いいねを記録。「サーカスに出れそう笑」「楽してカエろうとするな、カエル」などのコメントが寄せられた。まさかの遭遇について、竹仮面さんに聞いた。【写真】タイヤが回ったら？華麗にかわすカエル――カエルを見つけた瞬間、どのようなお気持ちでした