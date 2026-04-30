国賓としてアメリカを訪問中のチャールズ国王とカミラ王妃は、アメリカ同時多発テロの追悼施設を訪れ、犠牲者の遺族らと面会しました。イギリスのチャールズ国王とカミラ王妃は29日、2001年9月11日に発生し、死者が2900人以上にのぼった同時多発テロの現場であるニューヨークの世界貿易センターの跡地を訪れました。献花をしたほか、犠牲者の家族や救助に当たった消防士らと面会しました。訪問にはニューヨーク市長のマムダニ氏も