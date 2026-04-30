【「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」リバイバル上映】 第1弾 映画公開5周年記念リバイバル上映：6月4日より公開予定 第2弾 プロジェクト9周年記念リバイバル上映：9月実施予定 ブシロードムーブは、「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト」のリバイバル上映を6月および9月に実施する。 「劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト