5月1日から、金融商品取引法（金商法）の改正が一部施行される。 主に公開買付規制および大量保有報告制度に関するものであり、市場の透明性と公正性を高めることを目的としている。 公開買付け制度の見直し：「30％ルール」の導入 今回の改正で大きく変更される点の一つが、公開買付け制度（TOB）だ。 現行法では、市場外取引や立会外取引によって議決権割合が3分の1超となる場合に公開買付けが必要とされている。