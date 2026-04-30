日本では好きな色と性格が一致しやすい ◉好きな色がつくられる複雑なしくみ 色のイメージは過去の記憶とも結びつきます。人それぞれ、「過去に受けた色の印象」といった個々の経験が加わります。 たとえば、Aさんは「黄色」が好きです。本人も自覚がなかったのですが、その理由が過去に好意をもった人から「黄色の服がとてもよく似合うね」といわれたことだったという実例もあります。 こうした過去のエピソ&#