群馬県警渋川署は30日、路上に倒れていた男性を軽乗用車でひき、そのまま逃走したとして、道交法違反（ひき逃げ）と自動車運転処罰法違反（過失傷害）の疑いで、同県東吾妻町、笹川ルリ子容疑者（61）を逮捕した。逮捕容疑は29日午前1時半ごろ、同県渋川市の国道353号（上信自動車道）で高崎市、会社員野口正己さん（61）に衝突し、救護措置を取らずに逃走した疑い。野口さんは搬送先の病院で死亡が確認された。署によると、