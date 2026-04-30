元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が30日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「今日のTWICEとこの間のDay6」と書き出した森。人気K-POPアイドルのコンサートに行った事を報告した。一緒にコンサートへ行った妹との2ショットも披露。ファンからは「まさかの同じ日に国立にいるとは…」「推しが推しを好きなことがやばい」「妹さん美人系ですよね」「妹さんと仲良しで素敵な姉妹だね