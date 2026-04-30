嵐の二宮和也（42）が29日夜、Xを更新し、TBS系で同日、放送された「6SixTONES」に出演後、ジェシー（29）森本慎太郎（28）〓地優吾と家飲みしたと明かした。二宮は、京本大我（31）が放送前に「はじまるぞ！！二宮くんと、ほぼ嵐の番組が！！」と投稿したのに「だからね。貴方達はSixTONESだからね笑」とツッコミを入れた。そして「この後ジェシー、慎太郎、高地。家に来て呑み直しました笑笑楽しかったよありがとう」と