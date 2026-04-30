【松本ぷりっつのダンナ50歳 うちの3姉妹のお父さん、楽しく健康イケオジ部！】 4月29日 発売 価格：1,430円 「松本ぷりっつのダンナ50歳 うちの3姉妹のお父さん、楽しく健康イケオジ部！」POP 【拡大画像へ】 竹書房は、コミックエッセイ「松本ぷりっつのダンナ50歳 うちの3姉妹のお父さん、楽しく健康イケオジ部！」を4月29日に発売した。価格は1,430円。 本作は「うちの3