ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。2026年4月29日から5月3日まで、しまむらではお得な「大創業祭」第2弾が開催中です。4月29日から5月1日までの3日間は、人気の日替わりフェアを実施しています。レディースのトップスやボトムス、キッズアイテムなどが驚きの超特価に。最旬トップスや夏に頼れる高機能アイテムなども要チェックです。日替わり特価アイテムは衝撃プライス！まずは